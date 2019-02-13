В Ташкенте могут открыть филиал РХТУ имени Менделеева

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева планируется открыть в 2019 году в Ташкенте. Соответствующий проект постановления президента опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения, которое продлится до конца февраля. Документ разработало Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.

© Sputnik / Александр Кряжев В Узбекистане откроется первый филиал американского вуза

"Согласиться с предложением об учреждении филиала РХТУ имени Д.И. Менделеева в городе Ташкенте", — говорится в тексте документа.

Планируется, что новый университет примет первых студентов 1 сентября этого года. В филиале будут заниматься подготовкой высококвалифицированных инженерно-технических и научных кадров по шести направлениям в материаловедении и технологии материалов и наноматериалов и систем.

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева — лидер рейтинга химико-технологических вузов РФ.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об открытии в столице филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО).