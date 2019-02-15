Губернатор штата Миссисипи посетит Узбекистан в апреле

Республиканец Фил Брайант станет первым губернатором американского штата, который посетит Узбекистан с момента установления дипломатических отношений между странами.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Губернатор штата Миссисипи Фил Брайант посетит Узбекистан в первой половине апреля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. Узбекская делегация во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Содиком Сафоевым прибыла с рабочим визитом в столицу штата.

"Фил Брайант считает, что между Узбекистаном и штатом Миссисипи имеется множество сходств — развитое сельское хозяйство, продвинутая текстильно-хлопковая индустрия, удобное географическое расположение, трудолюбивый народ", — отметили в пресс-службе МИД.

В состав американской делегации, которая прибудет в республику в апреле, войдут представители ведущих компаний штата Миссисипи, заинтересованных в налаживании партнерства с Узбекистаном в сферах сельского хозяйства, промышленности, нефтехимии и машиностроения.

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Объем валового регионального продукта Миссисипи по итогам 2018 года превысил $113 миллиардов. Штат занимает лидирующие позиции в США в сфере сельского хозяйства.

В Миссисипи функционирует более 36 тысяч фермерских хозяйств. Власти штата активно привлекают корпоративные инвестиции из-за рубежа.