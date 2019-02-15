17:36 15 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Города мира. Вашингтон

Губернатор штата Миссисипи посетит Узбекистан в апреле

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
410

Республиканец Фил Брайант станет первым губернатором американского штата, который посетит Узбекистан с момента установления дипломатических отношений между странами.

ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Губернатор штата Миссисипи Фил Брайант посетит Узбекистан в первой половине апреля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. Узбекская делегация во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Содиком Сафоевым прибыла с рабочим визитом в столицу штата.

"Фил Брайант считает, что между Узбекистаном и штатом Миссисипи имеется множество сходств — развитое сельское хозяйство, продвинутая текстильно-хлопковая индустрия, удобное географическое расположение, трудолюбивый народ", — отметили в пресс-службе МИД.

В состав американской делегации, которая прибудет в республику в апреле, войдут представители ведущих компаний штата Миссисипи, заинтересованных в налаживании партнерства с Узбекистаном в сферах сельского хозяйства, промышленности, нефтехимии и машиностроения.   

США рассмотрят вопрос выделения Узбекистану торговых льгот >>>

Объем валового регионального продукта Миссисипи по итогам 2018 года превысил $113 миллиардов. Штат занимает лидирующие позиции в США в сфере сельского хозяйства.

В Миссисипи функционирует более 36 тысяч фермерских хозяйств. Власти штата активно привлекают корпоративные инвестиции из-за рубежа.

Теги:
США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Возвращение домой.
"Солнце в подтеках сажи": к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Ледовые баталии: матч чемпионата Узбекистана по хоккею
Лед и пламень в Ташкенте, или Хоккейные баталии по-узбекски
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054