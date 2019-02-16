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В Узбекистане выпустят в обращение новые 100-тысячные купюры

Sputnik
В Узбекистане
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Тематика банкноты достоинством 100 000 сум посвящена деятельности великого узбекского ученого Мирзо Улугбека и его достижениям в астрономии.

ТАШКЕНТ, 16 фев - Sputnik. Центральный банк сообщает о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 100 000 сум с 25 февраля 2019 года.

ЦБ Узбекистана сообщил о выпуске новых банкнот достоинством 100 000 сум
© ЦБ
ЦБ Узбекистана сообщил о выпуске новых банкнот достоинством 100 000 сум

Тематика банкноты достоинством 100 000 сум посвящена деятельности великого узбекского ученого Мирзо Улугбека и его достижениям в астрономии. Банкнота размером 144 х 78 мм изготовлена на специальной защищенной бумаге.

С правого края банкноты в зоне белого овального поля расположен локальный водяной знак в виде портрета Мирзо Улугбека и филигранный водяной знак в виде цифры 100 000.

Преобладающие цвета фона лицевой и оборотной стороны – светло-коричневый и голубой.




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