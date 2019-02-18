С каждым днем их все меньше: сколько ветеранов войны осталось в Ташкенте

Председатель Фонда "Махалля" призвал узбекистанцев оказывать помощь и быть внимательными к ветеранам не только в канун 9 мая, но на протяжении всего года. К сожалению.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Председатель городского фонда "Махалля" Фуркат Махмудходжаев рассказал, сколько участников Великой Отечественной Войны на сегодняшний день проживает в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Рамиз Бахтияров Стало известно количество участников ВОВ, проживающих в Ташкенте

По словам Фурката Махмудходжаева, сверив списки из Собеса, МВД, СГБ и Минобороны, а также учитывая данные председателей махаллей, было выявлено изначально 162 участника Второй мировой войны. Однако за последние месяцы 17 человек, к сожалению, скончались. При этом составлены отдельные списки узников концлагерей и перенесших блокаду, а также тех, кто был в гетто. Раньше эти категории не выделялись, а все ветераны имели один статус - участник Второй мировой войны.

"Статистка, увы, печальна. С каждой неделей героев войны все меньше и меньше. Обидно, когда приходишь, чтобы помочь человеку, сделать доброе дело, а на пороге узнаешь, что он уже умер. Мы должны делать это сейчас, пока люди живы. Если так и дальше пойдет, то к юбилею Победы у нас вообще одни лежачие останутся - некому будет прийти на мероприятия", - сказал Фуркат Махмудходжаев.

Он добавил, что участники войны нуждаются в поддержке и внимании круглый год, а не только в канун Дня памяти и почестей, когда ветеранов задаривают подарками.

Махаллинский комитет "Дархан" Отреставрированную стелу в честь героев ВОВ установили в махалле "Дархан"

"Мы должны оказывать им постоянное внимание, помогать в бытовых вопросах, если это необходимо. Не всем требуется материальная помощь, но есть и одинокие старики", — заметил председатель фонда.

Отдельного внимания заслуживает работа с молодежью и сохранение памятников. По словам Махмудходжаева, последние десятилетия в республике не совсем ответственно относились к памятникам героям войны - многие в результате строительства или реконструкции переносились ил вовсе терялись.

"Специально их не разрушали, но что-то было утрачено. Сейчас мы провели инвентаризацию и отреставрировали 47 стел в наших махаллях. Теперь у этих монументов мы проводим мероприятия, в том числе с участием подрастающего поколения", — добавил Махмудходжаев.

Рамиз Бахтияров Стало известно количество участников ВОВ, проживающих в Ташкенте

По его словам, только работа с молодежью на разных уровнях позволит сберечь святую память о героях войны и воспитать поколение настоящих патриотов.