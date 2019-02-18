С каждым днем их все меньше: сколько ветеранов войны осталось в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Председатель городского фонда "Махалля" Фуркат Махмудходжаев рассказал, сколько участников Великой Отечественной Войны на сегодняшний день проживает в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам Фурката Махмудходжаева, сверив списки из Собеса, МВД, СГБ и Минобороны, а также учитывая данные председателей махаллей, было выявлено изначально 162 участника Второй мировой войны. Однако за последние месяцы 17 человек, к сожалению, скончались. При этом составлены отдельные списки узников концлагерей и перенесших блокаду, а также тех, кто был в гетто. Раньше эти категории не выделялись, а все ветераны имели один статус - участник Второй мировой войны.
"Статистка, увы, печальна. С каждой неделей героев войны все меньше и меньше. Обидно, когда приходишь, чтобы помочь человеку, сделать доброе дело, а на пороге узнаешь, что он уже умер. Мы должны делать это сейчас, пока люди живы. Если так и дальше пойдет, то к юбилею Победы у нас вообще одни лежачие останутся - некому будет прийти на мероприятия", - сказал Фуркат Махмудходжаев.
Он добавил, что участники войны нуждаются в поддержке и внимании круглый год, а не только в канун Дня памяти и почестей, когда ветеранов задаривают подарками.
Отдельного внимания заслуживает работа с молодежью и сохранение памятников. По словам Махмудходжаева, последние десятилетия в республике не совсем ответственно относились к памятникам героям войны - многие в результате строительства или реконструкции переносились ил вовсе терялись.
"Специально их не разрушали, но что-то было утрачено. Сейчас мы провели инвентаризацию и отреставрировали 47 стел в наших махаллях. Теперь у этих монументов мы проводим мероприятия, в том числе с участием подрастающего поколения", — добавил Махмудходжаев.
По его словам, только работа с молодежью на разных уровнях позволит сберечь святую память о героях войны и воспитать поколение настоящих патриотов.