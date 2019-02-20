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Достопримечательности Шахрисабза

Шахрисабз останется в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО – МИД

© uzbekistan.travel
В Узбекистане
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В июле 2016 года исторический центр Шахрисабза был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой.

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Постоянное представительство Узбекистана при ЮНЕСКО опровергло информацию о подготовке Центром всемирного наследия (ЦВН) проекта документа об исключении Шахрисабза из Списка всемирного наследия.

"Постпредство после консультаций с руководством ЦВН подчеркивает, что специалисты, на которых идут ссылки в публикациях, не связаны с Центром всемирного наследия и не уполномочены делать какие-либо заявления от его имени", — подчеркивается в сообщении МИД республики.

Напомним, в июле 2016 года исторический центр Шахрисабза был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, из-за проводимых там демонтажных и строительных работ. 

Шахрисабз
© Госкомтуризм Узбекистана
ЮНЕСКО оставит Шахрисабз в списке Всемирного наследия
В июне прошлого года по итогам 42-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Бахрейне стало известно, что исторический центр города сохранил свое место в Списке всемирного наследия.

Заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов тогда рассказал участникам сессии об осуществленных в Шахрисабзе работах, которые были необходимы для улучшения уровня жизни местного населения. В частности, специалисты восстановили и наладили ирригационную систему.

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Теги:
ЮНЕСКО, Шахрисабз



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