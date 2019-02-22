Шавкат Мирзиёев раскритиковал налоговую

На совещании были обсуждены вопросы повышения квалификации сотрудников налоговой службы, обучения налогоплательщиков составлению отчетности и заполнению счетов-фактур.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Шавкат Мирзиёев 22 февраля провел видеоселекторное совещание, посвященное совершенствованию налоговой политики, где раскритиковал налоговую, сообщается на сайте президента.

Вследствие недостаточной квалификации и компетентности некоторых сотрудников налоговых органов допускаются серьезные ошибки, заявил президент.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Как на Западе: узбекистанцам - владельцам нескольких квартир повысят налоги

К примеру, в некоторых районах Кашкадарьинской и Джизакской областей для консультирования субъектов предпринимательства, перешедших на уплату общеустановленных налогов, налоговые инспекторы закреплены "для галочки".

На совещании также были приняты дисциплинарные меры в отношении первых заместителей хокимов областей, хокимов районов и их заместителей, допустивших недостатки во внедрении новой налоговой системы.

"Пусть сотрудники налоговых органов и прокуратуры уяснят: пока у предпринимателей не сформируется полностью понимание о порядке и правилах новой налоговой системы, наложение на них наказания или штрафа не допускается. Наоборот, необходимо быть советником и помощником предпринимателей, показать им, как правильно считать и платить налоги", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, были обсуждены вопросы повышения квалификации сотрудников налоговой службы, обучения налогоплательщиков составлению отчетности и заполнению счетов-фактур.

По словам президента, имеет место необоснованная наценка на товары из-за отсутствия у некоторых предпринимателей достаточных знаний в сфере применения новой налоговой системы. Это влияет на цены на потребительском рынке.

На совещании на основе конкретных примеров были также обсуждены случаи нарушений закона, связанные с уплатой налогов. Отмечалась необходимость анализа движения товаров, реализуемых крупными производителями, импортерами и организациями оптовой торговли, и скорейшего внедрения системы электронных счетов-фактур для расширения масштаба безналичных расчетов. Налоговым органам были даны рекомендации по взысканию недоимок по налогам на местах, поиску внутренних резервов для дополнительных поступлений в бюджет.

"Как бы это сложно ни было, мы должны довести начатые реформы до конца. Однако абсолютно недопустимо, когда под видом разъяснительной работы простое изучение дел на местах превращается в проверку. Честный предприниматель под постоянной защитой государства, под моей защитой", – сказал Миризиёев.

В частности, отмечалась необходимость налаживания при Государственном налоговом комитете деятельности межрегиональной инспекции по работе с крупными налогоплательщиками и импортерами.