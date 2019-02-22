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Военнослужащие армии Узбекистана

Призыв в армию в Узбекистане перенесли на апрель

© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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Согласно ранее действовавшему порядку, призыв граждан на срочную военную службу проводился на основании постановления президента Узбекистана один раз в год – в феврале-марте.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. В новом, 2019 году, в Узбекистане призыв в армию перенесли на март-апрель, сообщает УзА.

Сообщается, что сделано это в целях дальнейшего совершенствования порядка призыва граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и создания благоприятных условий гражданам призывного возраста в период призыва на срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Узбекистан.

Напомним, что согласно ранее действовавшему порядку, призыв граждан на срочную военную службу проводился на основании постановления президента Узбекистана один раз в год – в феврале-марте.

Теги:
призыв в армию, призывники, военные, Армия, Узбекистан, Узбекистан



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