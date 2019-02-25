К соблюдению санитарных норм посетителей аэропорта будут призывать специальные наклейки, которые позволят отличить специально отведенные для курения места от территории.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В аэропорту Ташкента появились знаки, запрещающие курение, сообщает ГУВД Ташкента.

В рамках профилактики нарушения закона, запрещающего употребление табачной продукции в общественных местах, сотрудники УКД ОВД Сергелийского района провели работу в аэропорту.

ГУВД Ташкента В аэропорту Ташкенте появились знаки, запрещающие курение

Теперь, к соблюдению санитарных норм посетителей аэропорта будут призывать специальные наклейки, которые позволят отличить специально отведенные для курения места от территории, где употребление табачной продукции не приветствуется по закону, а значит, карается штрафом.

Напомним, что согласно Статье 56-1 Кодекса об административной ответственности: "употребление табачной продукции на рабочих местах, в учреждениях здравоохранения, образовательных, спортивно-оздоровительных учреждениях, пожароопасных местах, включая автозаправочные станции, и иных общественных местах, кроме специально отведенных мест и (или) помещений для употребления табачной продукции, — влечет наложение штрафа в сумме одной третьей минимального размера заработной платы".