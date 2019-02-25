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В аэропорту Ташкенте появились знаки, запрещающие курение

В аэропорту Ташкента появились знаки, запрещающие курение

ГУВД Ташкента
В Узбекистане
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К соблюдению санитарных норм посетителей аэропорта будут призывать специальные наклейки, которые позволят отличить специально отведенные для курения места от территории.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В аэропорту Ташкента появились знаки, запрещающие курение, сообщает ГУВД Ташкента.

В рамках профилактики нарушения закона, запрещающего употребление табачной продукции в общественных местах, сотрудники УКД ОВД Сергелийского района провели работу в аэропорту.

В аэропорту Ташкенте появились знаки, запрещающие курение
ГУВД Ташкента
В аэропорту Ташкенте появились знаки, запрещающие курение

Теперь, к соблюдению санитарных норм посетителей аэропорта будут призывать специальные наклейки, которые позволят отличить специально отведенные для курения места от территории, где употребление табачной продукции не приветствуется по закону, а значит, карается штрафом.

Напомним, что согласно Статье 56-1 Кодекса об административной ответственности: "употребление табачной продукции на рабочих местах, в учреждениях здравоохранения, образовательных, спортивно-оздоровительных учреждениях, пожароопасных местах, включая автозаправочные станции, и иных общественных местах, кроме специально отведенных мест и (или) помещений для употребления табачной продукции, — влечет наложение штрафа в сумме одной третьей минимального размера заработной платы".

В аэропорту Ташкенте появились знаки, запрещающие курение
ГУВД Ташкента
В аэропорту Ташкенте появились знаки, запрещающие курение

 

Теги:
ГУВД Ташкента, аэропорт Ташкента, аэропорт, курение, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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