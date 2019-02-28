В тюрьму на 10 лет: в Узбекистане ужесточат наказание за беспилотники

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. В Узбекистане Сенат утвердил поправки в уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотных летательных аппаратов (БЛА), передает корреспондент РИА Новости.

"В Уголовный кодекс вводится статья "незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и запасных частей", - сообщил на заседании Сената председатель комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Батыр Матмурадов.

Документ направлен на подпись Шавкату Мирзиёеву.

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В соответствии с поправками, данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на три года. При повторном нарушении уголовная ответственность предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет, те же действия, повлекшие смерть человека - от пяти до восьми лет, при многочисленных человеческих жертвах и тяжких последствиях - от восьми до десяти лет.

Напомним, что ранее данный вид нарушения наказывался административными штрафами в размере до 90 долларов.

В июне 2017 года в Узбекистане вступили в силу поправки в УК, устанавливающие наказание за незаконное использование беспилотников при повтором нарушении – от исправительных работ на два года до лишения свободы сроком от семи до десяти лет (в случае человеческих жертв).

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В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн). До введения запрета данные типы беспилотников широко использовались в республике при создании кино- и видеопродукции, а также для защиты частной собственности. В мае 2016 года ввоз и использование беспилотников в Узбекистане определен специальным разрешением кабинета министров республики.