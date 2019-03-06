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Кочевники устроят ралли в Узбекистане

© Sputnik / Оксана Джадан
В Узбекистане
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Участники прокатятся по Ташкенту и области и осмотрят достопримечательности.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Ташкенте и области 21-24 марта впервые пройдет Nomad Rally – 2019 (ралли кочевников), сообщается на портале uzbekistan.travel. В автопробеге, организованном Госкомтуризма республики и компанией Gold Grand Group, примут участие туристы из Казахстана.

В программе мероприятия — автомобильное путешествие по столице и области, осмотр достопримечательностей, а также съемки документального фильма о туристическом потенциале республики.

Инициаторами проведения ралли стали участники из Казахстана.

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Теги:
кочевник, Ташкент, Ралли



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