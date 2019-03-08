Автобусный маршрут Ташкент-Астана готов к запуску

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. C 10 марта между столицами Узбекистана и Казахстана начнет курсировать новый постоянный рейсовый автобус Ташкент - Астана - Ташкент, сообщает "Даракчи".

Протяженность маршрута составит 1 646 километров, время в пути - 27 часов 30 минут. На первых порах по маршруту ежедневно будет ходить по одному автобусу. Со временем количество рейсов увеличится до четырех в день. Из Астаны автобусы будут выходить в путь в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, а из Ташкента - в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

Автобусы будут проходить через Караганду и будут брать пассажиров. Стоимость проезда в одну сторону из Ташкента составляет 320 тысяч сумов. До Караганды стоимость проезда составит 260 тысяч сумов.

С узбекской стороны маршрут будет обслуживать ООО Uzautotrans Service, а с казахстанской - компания KazAvtoTrans. Из Казахстана по маршруту будут ездить автобусы VANHOOL, а с узбекской стороны - автобусы YUTONG.

В настоящее время между двумя странами уже курсируют междугородные автобусы по направлениям Ташкент - Шымкент, Ташкент - Алматы, Ташкент - Кызылорда, Ташкент - Туркестан, Нукус - Ушкунур, Чирчиқ - Ушкунур. Новый рейс станет седьмым по счету автобусным маршрутом.