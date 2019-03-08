Чистка рядов, ночной дозор и всезнающий телефон: первые итоги реформы МВД

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik, Дильшода Рахматова. Система органов внутренних дел Республики в последнее время подверглась серьезным изменениям, но не только структурным, а еще и качественным.

О ключевых направлениях работы стражей порядка, существующих проблемах и первых успехах Sputnik Узбекистан рассказал начальник Управления связи с общественностью и средствами массовой информации МВД Республики Узбекистан, генерал-майор Кутбидин Нукритдинович Бурханов.

Свежие кадры и борьба с недостойными

Коррупция среди сотрудников внутренних дел — все еще одна из острых тем, волнующая граждан Узбекистана. Однако ведомство борется с этим злом, выявляя нарушителей закона в своих рядах и совершенствуя кадровую политику в целом.

В соответствии с постановлением президента "О мерах по внедрению эффективной системы управления, контроля и работы с личным составом органов внутренних дел", в МВД началось рассмотрение кадровой системы, а также процесс постепенного омоложения руководящего состава.

В частности, проведена аттестация сотрудников, изучена деятельность руководителей, более пяти лет работающих на одной должности. По итогам проверок часть правоохранителей освобождены от занимаемых должностей, а 59 человек, несоответствующих профессиональному уровню, и вовсе уволены из органов внутренних дел.

Кроме того, по данным пресс-службы МВД, в 2018 году 174 сотрудника были привлечены к ответственности за различные преступления.

"По сравнению с прошлыми годами наблюдается снижение подобных случаев, но любое преступление, совершенное сотрудником органов внутренних дел, — это чрезвычайная ситуация, поэтому мы еще не достигли намеченных результатов в искоренении этой проблемы", — признали в ведомстве.

Соответствующие структуры МВД внимательно следим за сообщениями в интернете, проверяя обоснованность каждого мнения, высказанного о работниках органов внутренних дел.

"Решительные меры по очистке наших рядов от недостойных лиц будут продолжены и в будущем", — заверили в министерстве.

Кадровая политика в МВД находится на особом контроле – проводится переподготовка кадров, привлекаются инициативные и ответственные специалисты. Если говорить о среднестатистическом сотруднике правоохранительных органов Узбекистана, то сегодня это мужчина в возрасте от 35 до 40 лет, состоящий в браке и воспитывающий двух или более детей. Женщин в этой профессии по-прежнему немного – лишь 3%.

Пополнить ряды стражей порядка намерены выпускники ташкентского академического лицея при МВД. В 2018 году в учебное заведение было подано 723 заявления, из которых 254 кандидата успешно прошли тестовые испытания и были зачислены. Конкурс составлял три человека на место.

Город спит спокойнее

В Узбекистане внедряется сразу несколько программ по обеспечению общественной безопасности, прежде всего в столице и других крупных административных центрах страны. Один из проектов "безопасный город". Он направлен на улучшение криминогенной обстановки и повышение эффективности и оперативности правоохранительных органов.

Так в Ташкенте была внедрена качественно новая система поддержания общественного порядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в рамках которой создано 73 отдела внутренних дел. На прилегающих к населенным пунктам территориях функционирует эффективная система непосредственного управления и координации деятельности сил и средств. О своей работе уполномоченные сотрудники регулярно отчитываются напрямую народным депутатам местных законодательных собраний.

В рамках проекта "Безопасная столица" в обеспечении правопорядка принимают активное участие структуры прокуратуры, суды, Национальная гвардия, Союза молодежи Узбекистана, органы самоуправления. Кроме того в Ташкенте внедрен порядок круглосуточной службы, к несению которой привлечены порядка 70% личного состава ГУВД. Это уже дает свои плоды — уровень преступности в городе снизился на 49,1%, а время прибытия экипажей МВД на место происшествия сократился до 5-7 минут.

Позитивный опыт Ташкента внедрен в Нукусе, а в дальнейшем и в других областных центрах страны, пояснили в МВД республики.

Всевидящие "очи"

Установка камер видеонаблюдения, как на автомагистралях, так и в оживленных местах и жилых массивах, позволило не только оперативно фиксировать и раскрывать по горячим следам совершаемые преступления, но и снизить уровень уличной преступности. Само по себе наличие камеры видеонаблюдения отбивает у многих желание преступить закон.

В настоящее время, по информации МВД, по всей республике на улицах, объектах и в махаллях установлены 241 563 камеры видеонаблюдения. Согласно статистике, количество преступлений в странез в 2018 году сократилось на треть.

© Sputnik / Сибирский федеральный университет Открыт набор в Ташкентский академический лицей при МВД Узбекистана

Помимо стационарных камер в работе правоохранителям помогают и сами граждане, фиксирующие правонарушения и направляющие подтверждающие тот или иной неправомерный факт видеозаписями. Проект, получивший название "Мобильный репортер", прежде всего направлен на повышение безопасности дорожного движения и в целом на развитие культуры вождения. Лица, предоставившие видеозаписи с зафиксированными правонарушениями, поощряются денежным вознаграждением в размере пяти процентов установленной в Республике Узбекистан минимальной заработной платы за счет суммы штрафа, взысканной с правонарушителя. При этом данные гражданина совершенно конфиденциальны, что гарантирует ему полную безопасность.

"Сейчас ведется работа по созданию централизованной системы по сбору видеозаписей о случаях правонарушений, зафиксированных видеорегистраторами, установленными в автомобилях физических и юридических лиц", — поделились планами в МВД республики.

Еще одно техническое новшество, которое в скором времени поступит на вооружение узбекских правоохранителей – специальные смартфоны для сотрудников профилактики. В первую очередь гаджетами оснастят столичных стражей порядка. "ГУВД-phone" содержит ряд специализированных приложений для идентификации личности. Устройства были разработаны по заказу МВД и имеют многоуровневую защиту данных и переговоров.

"Телефон имеет 4 приложения, которые подключены к электронным базам данных и позволяют осуществлять идентификацию любого гражданина. Инспектору профилактики достаточно навести гаджет на проверяемого, и он получит о нем полную информацию. Смартфон также позволяет проверять госномера автотранспортных средств на предмет угона и оплаты штрафов", — раскрыли детали спецаппаратов в пресс-службе МВД.

В какие сроки и сколько сотрудников получат мобильного помощника, не уточняется.

За границу? – вам поможем

С 1 января 2019 года в Узбекистане отменен специальный выездной стикер, вклеивавшийся в национальный паспорт для поездок за рубеж. Теперь граждане республики, как и россияне, получают заграничные паспорта сроком на 10 лет, по которому могут посещать другие страны.

Большая часть процедур по оформлению загранпаспорта уже переведена в электронный вид, но система будет еще совершенствоваться.

На текущий момент заявки на получение этого документа подали свыше 131 тысячи узбекистанцев. Вся процедура занимает не более 10-12 рабочих дней, уточнили в МВД.

Один в поле не воин

Несмотря на технические нововведения, кадровую политику и активность граждан, победить трансграничные проблемы ни одной стране в одиночку невозможно. Международное сотрудничество, тем более со стратегическим партнером и союзником, позволяет эффективно противодействовать современным вызовам и угрозам. Новый импульс в российско-узбекских связях между правоохранительными структурами придал визит министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева в Ташкент 2017 году, очередная встреча министров запланирована уже в ближайшие месяцы.

Правовую основу сотрудничества между Узбекистаном и РФ в правоохранительной сфере на данный момент составляют более 15 международных договоров. Кроме того, стороны подписали план совместных действий на 2016-2018 годы, аналогичный документ сроком до 2021 года планируется подписать в ходе ближайшей встречи министров в этом году.

Правоохранители двух стран тесно сотрудничают в оперативно-розыскной работе, в борьбе с терроризмом, экстремизмом и торговлей людьми, в противодействии нелегальной миграцией, в сфере взаимной правовой помощи, а также в деятельности по подготовке и повышению квалификации кадров.

Для обсуждения и решения совместных вопросов в сфере обеспечения правопорядка действует межведомственная Координационная рабочая группа, очередное заседание которой запланировано в Узбекистане уже в текущем году, а в мае Ташкент принимать заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Помимо этого прорабатываются зарубежные визиты министра внутренних дел за рубеж, в том числе в страны Содружества. Конкретные страны и даты поездок будут объявлены позднее.