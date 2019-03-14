"Был очень страшный звук": нетипичное землетрясение произошло в Ташкенте

Жертв нет, однако корреспондент Sputnik Узбекистан рассказал, что толчки были ощутимыми.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в среду у казахско-узбекской границы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Корреспондент Sputnik Узбекистан рассказал, что толчки были ощутимыми.

"Это было очень странно: перед толчком был страшный звук, гул, а потом сильная тряска. Было похоже на ударную волну или подземный взрыв. То есть это не было классическим землетрясением - не было так называемой "обратки", когда волна возвращается. Я думал, что дом упадет. Из-за громкого звука очень много людей проснулось", - рассказал корреспондент.

Эпицентр стихии находился в 17 км к западу от казахского города Сарыагаш и в 28 км к северо-западу от Ташкента.

Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.