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Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном в сфере энергетики

© Sputnik / Александр Мельников
В Узбекистане
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Узбекская сторона выражает заинтересованность в поставках казахстанской нефти в объеме до 2 миллионов тонн в год.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана рассмотрели и одобрили ратификацию межправительственного соглашения с Узбекистаном о некоторых вопросах сотрудничества в сфере энергетики, сообщает РИА Новости.

Нефтеперерабатывающий завод
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Соглашение направлено на стимулирование сотрудничества в нефтегазовой сфере, нефтегазохимии и электроэнергетике, бесперебойное снабжение южных регионов Казахстана природным газом, а также взаимную заинтересованность в развитии транзитного потенциала газотранспортной системы сторон соглашения.

По данным издания, узбекская сторона выражает заинтересованность в поставках казахстанской нефти в объеме до 2 миллионов тонн в год. Узбекская сторона гарантирует своевременное завершение строительства нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры на территории Узбекистана для обеспечения приема запланированных объемов нефти.

Магистральный нефтепровод
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Также предусматривается создание Координационного совета, который будет осуществлять регулирование и контроль за своевременным исполнением мероприятий. Соглашением регламентируется, что казахстанская сторона до ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода Шымкент – Джизак облагает услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке.

При этом для целей возврата налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Казахстана услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу рассматриваются казахстанской стороной как международная перевозка.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.

Теги:
Нефть, Нефть, Казахстан, Казахстан, Узбекистан, Узбекистан



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