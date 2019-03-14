Царь-казан: в Узбекистане изготовили огромный котел для сумаляка

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) изготовил казан рекордного размера для приготовления сумаляка.
Как сообщили в пресс-службе комбината, в котле приготовят праздничное блюдо для посетителей фестиваля туризма и народных обычаев "Сумаляк сайли". Он пройдет в дни празднования Навруза в Намангане.
Диаметр казана — 3,8 метра, объем — семь тысяч литров, общий вес — 4,6 тысячи килограммов, глубина — 1,1 метра. Очаг, на котором разместят казан, будет весить 3,6 тонны. В котле планируется приготовить более семи тонн сумаляка.
Казан уже передали заказчику — хокимияту Намангана. На церемонии присутствовал хоким города Аюбхон Бабамирзаев.
Алмалыкский горно-металлургический комбинат — единственный производитель меди в Узбекистане. Предприятие выпускает рафинированную медь, металлический цинк, молибден, свинцовый концентрат и другую продукцию.
На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике. С августа 2018 года государственная доля в предприятии передана в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group.