Царь-казан: в Узбекистане изготовили огромный котел для сумаляка

В казане приготовят более семи тонн праздничного блюда для гостей фестиваля туризма и народных обычаев, который пройдет в Намангане.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) изготовил казан рекордного размера для приготовления сумаляка.

Как сообщили в пресс-службе комбината, в котле приготовят праздничное блюдо для посетителей фестиваля туризма и народных обычаев "Сумаляк сайли". Он пройдет в дни празднования Навруза в Намангане.

"В прошлом году организаторы мероприятия приготовили пять тонн этого вкуснейшего лакомства. Теперь же они планируют побить собственный рекорд, чтобы достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса. Но где взять такой огромный казан? Руководство города обратилось к нам на комбинат с просьбой изготовить казан и очаг необходимых размеров. Мы, конечно, поддержали эту инициативу и приступили к отливке казана", — рассказал начальник технического отдела Центрального ремонтно-механического завода АГМК Дилшод Сартибаев.

Диаметр казана — 3,8 метра, объем — семь тысяч литров, общий вес — 4,6 тысячи килограммов, глубина — 1,1 метра. Очаг, на котором разместят казан, будет весить 3,6 тонны. В котле планируется приготовить более семи тонн сумаляка.

Казан уже передали заказчику — хокимияту Намангана. На церемонии присутствовал хоким города Аюбхон Бабамирзаев.

Алмалыкский горно-металлургический комбинат — единственный производитель меди в Узбекистане. Предприятие выпускает рафинированную медь, металлический цинк, молибден, свинцовый концентрат и другую продукцию.

На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике. С августа 2018 года государственная доля в предприятии передана в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group.