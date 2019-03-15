СМИ: умер сенатор Мираброр Усманов

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Сенатор Мираброр Усманов, находившийся в коме в реанимации, скончался сегодня, 15 марта, в возрасте 71 года, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что политик был госпитализирован 12 марта. Предположительно, причиной этого стало обострение заболевания легких и дыхательных путей (астма), однако точный диагноз не известен до сих пор.

В Минздраве и Сенате Олий Мажлиса корреспонденту Sputnik Узбекистан не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Позднее в пресс-службе Футбольной ассоциации Узбекистана подтвердили госпитализацию Усманова. По словам собеседника, он испытывал проблемы с легкими.

Мираброр Усманов был руководителем Федерации футбола Узбекистана с 2006 по 2017 годы, с 2005 являлся членом Сената Олий Мажлиса. С 1990 по 1992 год он возглавлял Министерство торговли Узбекистана, с 1992 по 1994 год работал председателем компании "Узбексавдо", с 1994 по 2005 год – занимал должность заместителя премьер-министра Узбекистана, с 2006 по 2017 год – президента Федерации футбола Узбекистана.