ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На ташкентских автобусах появилась социальная реклама, которая призвана напомнить горожанам о важности профессии учителя. Акция организована в поддержку проекта закона "О статусе учителя", представленного в январе.

Пресс-служба Министерства народного образования РУ В Ташкенте стартовала социальная акция в поддержку статуса учителя

"Документ определяет принципы государственной политики, регулирует правовые, социально–экономические отношения, связанные с деятельностью учителя", — напомнили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана.

Учебным учреждениям запретят удерживать деньги из заработной платы педагогов и воспитателей, уже сейчас нельзя привлекать их к принудительному труду — в том числе к работам по благоустройству и озеленению территорий районов и городов, сбору металлолома и макулатуры, а также сезонным работам в сельском хозяйстве.

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Кроме того, в соответствии с документом, родители учащихся не имеют права необоснованно вмешиваться в вопросы, которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей учителя.