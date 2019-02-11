01:48 14 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Зарубежная пресса

В Узбекистане директора школы уволили за принуждение учителей к подписке

© Sputnik / fragolerosse
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
14910

Ранее Шовкатжона Риззаева уже наказывали за неправомерные действия, но он не сделал из этого выводы.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Директор школы №10 Янгиюльского района Ташкентской области Шовкатжон Риззаев, который принуждал учителей к подписке на периодические издания, уволен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана. 

Ранее контрольно-правовая служба министра народного образования уже обращала внимание на неправомерные действия директора, отмечается в публикации.

"Руководитель школы получил выговор по части 1 статьи 181 Трудового кодекса Узбекистана за то, что учителя школы в конце декабря 2018 года были привлечены к работам по составлению списков населения. А это не относится к их прямым обязанностям.
Директор школы не сделал выводы из этого и в январе 2019 года принудил учителей подписаться на восемь наименований журналов", — сообщили в пресс-службе.

В соответствии с приказом начальника Ташкентского областного управления народного образования, трудовое соглашение с Шовкатжоном Риззаевым расторгнуто.

Почему в школах Нурафшона "не слышат" предупреждения министра образования >>>

Ранее Министерство народного образования представило проект закона "О статусе учителя", документ закрепит гарантии защиты чести и достоинства педагогов младшей и средней школы. В частности, запрещается производить удержания из зарплаты педагогов, в том числе на подписку на периодические издания, а также другие удержания, не предусмотренные законодательством.

Теги:
Школа, Министерство народного образования Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана
Мирная жизнь среди кладбища танков
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054