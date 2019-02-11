В Узбекистане директора школы уволили за принуждение учителей к подписке

Ранее Шовкатжона Риззаева уже наказывали за неправомерные действия, но он не сделал из этого выводы.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Директор школы №10 Янгиюльского района Ташкентской области Шовкатжон Риззаев, который принуждал учителей к подписке на периодические издания, уволен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана.

Ранее контрольно-правовая служба министра народного образования уже обращала внимание на неправомерные действия директора, отмечается в публикации.

"Руководитель школы получил выговор по части 1 статьи 181 Трудового кодекса Узбекистана за то, что учителя школы в конце декабря 2018 года были привлечены к работам по составлению списков населения. А это не относится к их прямым обязанностям.

Директор школы не сделал выводы из этого и в январе 2019 года принудил учителей подписаться на восемь наименований журналов", — сообщили в пресс-службе.

В соответствии с приказом начальника Ташкентского областного управления народного образования, трудовое соглашение с Шовкатжоном Риззаевым расторгнуто.

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Ранее Министерство народного образования представило проект закона "О статусе учителя", документ закрепит гарантии защиты чести и достоинства педагогов младшей и средней школы. В частности, запрещается производить удержания из зарплаты педагогов, в том числе на подписку на периодические издания, а также другие удержания, не предусмотренные законодательством.