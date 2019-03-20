Тысячи новых рабочих мест и субсидии: Узбекистан борется с безработицей

Принято постановление президента республики "О государственном заказе по обеспечению занятости населения и созданию новых рабочих мест на 2019 год".

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Более 370 тысяч рабочих мест планируется создать в Узбекистане в этом году, сообщается в официальном Telegram-канале Минюста республики.

В соответствии с постановлением президента, более 182 тысяч человек будут заняты на сезонных и временных работах.

© Sputnik / Валерий Мельников Минтруда отчиталось об уровне безработицы в Узбекистане в 2018 году

"В рамках государственного заказа будет создано более 64 тысяч свободных (вакантных) рабочих мест, а для лиц, нуждающихся в социальной защите и затрудняющихся в поиске работы, — более 46 тысяч", — говорится в публикации.

Власти намерены до конца 2019 года предотвратить рост уровня имеющейся безработицы в регионах страны, снизить уровень безработицы, в частности, в Андижанской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской, Бухарской, Навоийской, Хорезмской и Ферганской областях.

Постановлением также предусмотрено выделение субсидий:

работодателям — чтобы те погасили расходы, связанные с переподготовкой работника, принятого на работу по направлению центров содействия занятости населения (в течение полугода ежемесячно в размере 810 тысяч сумов);

безработным лицам, желающим заниматься предпринимательством и прошедшим регистрацию в центре содействия занятости населения — для налаживания бизнеса (2,2 миллиона сумов);

организации, принявшей на работу лиц из социально нуждающихся слоев населения, при этом превышающая минимальное число квотированных мест (в течение 12 месяцев ежемесячно в размере 405 тысяч сумов);

на приобретение теплиц легкой конструкции, зерен, саженцев и средств орошения (в размере от 608 тысяч до двух миллионов сумов).

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