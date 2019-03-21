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Назарбаев поздравил Узбекистан с Наврузом

© Sputnik / Алексей Никольский
В Узбекистане
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Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (19)
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Назарбаев пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Узбекистана – мирной жизни и процветания.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем интенсивном сотрудничестве между странами, сообщает пресс-служба президента.

"Всецело убежден, что многоформатное сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном будет и впредь интенсивно развиваться на основе прочной дружбы и взаимодействия", - говорится в поздравлении.

Назарбаев также пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Узбекистана – мирной жизни и процветания.

Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (19)
Теги:
Навруз, Навруз, Казахстан, Казахстан, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, Нурсултан Назарбаев



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