Назарбаев поздравил Узбекистан с Наврузом

Назарбаев пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Узбекистана – мирной жизни и процветания.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем интенсивном сотрудничестве между странами, сообщает пресс-служба президента.

"Всецело убежден, что многоформатное сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном будет и впредь интенсивно развиваться на основе прочной дружбы и взаимодействия", - говорится в поздравлении.

Назарбаев также пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Узбекистана – мирной жизни и процветания.