Узбекские IT-компании примут участие в London TechWeek 2019

Стартаперы Университета Инха и ТУИТ буду также принимать участие в программах поддержки Великобритании в целях привлечения средств Открытого фонда при Британском агентстве инноваций.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Узбекская делегация Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций посетила город Лондон, где провела ряд встреч с организациями и ИТ-компаниями. По результатам переговоров достигнуты договоренности по участию узбекских ИТ-компаний и представлению Узбекистана в London TechWeek 2019, сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Узбекистан.

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Также участники встречи договорились об участии "стартап-проектов" Университета Инха и ТУИТ в программах поддержки Великобритании в целях привлечения средств Открытого фонда при Британском агентстве инноваций, установлении тесных контактов с Институтом Алана Тьюринга для организации обучения местных кадров по программам магистратуры и докторантуры.

В рамках визита делегации также был подписан Меморандум о взаимодействии с Агентством Tech Nation, который предусматривает сотрудничество по применении программ Tech Nation по поддержке ИТ-предпринимателей в Технологическом парке программных продуктов и информационных технологий в городе Ташкенте, обмен опытом по совершенствованию экосистемы для поддержки ИТ-компаний, по программам и механизмам поддержки технологических компаний, отбора перспективных ИТ-компаний и дальнейшего их финансирования.

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Tech Nation агентство Великобритании, которое в течение 10 лет работает над поддержкой и развитием цифровой и креативной экосистемы, начиная с Лондона и охватывая все районы Соединенного Королевства.

Агентство занимается поддержкой амбициозных технологических предпринимателей на ранней, средней и поздней стадиях развития. Оно проводит обучение специалистов, а также осуществляет специальную визовую поддержку для привлечения специалистов в области цифровых технологий со всего мира.