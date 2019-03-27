Женщины в науке и технологиях: как США ищут стартапы в Узбекистане

Мероприятие охватит такие темы, как IT, искусственный интеллект, стартапы в науке, дизайн-мышление, "зеленый" бизнес.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Впервые в Узбекистане начала свою работу Центральноазиатская неделя "Женщины в науке и технологиях", посвященная стартапам, науке и технологиям, сообщает UzDaily.

Для участия в Неделе приглашены 20 женщин-лидеров из Кремниевой долины, которые занимают ведущие позиции в таких компаниях, как Google, Apple, Amazon, Mozilla. Мероприятие с участием инвесторов, предпринимателей, инноваторов и женщин - лидеров в своих сферах из четырех стран Центральной Азии, Кремниевой долины и Великобритании охватит такие темы, как IT, искусственный интеллект, стартапы в науке, дизайн-мышление, "зеленый" бизнес.

Центральноазиатская неделя началась с мероприятия в Центре передовых технологий. Спикеры из компаний Кремниевой долины посещают Узбекистан в рамках программы TechWomen — это программа международного обмена, объединяющая женщин - лидеров в науке, технологиях, инженерии и математике (STEM) из стран Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока, с ведущими технологическими компаниями Кремниевой долины.

Джиллиан Скот, руководитель программы Techwomen, в свою очередь поблагодарила организаторов Недели и подчеркнула, что сегодня все большее число женщин и девушек интересуются наукой и технологиями.

"Мы за создание прогрессивного будущего для наших стран. Мы собрались сегодня, чтобы научиться и научить", - отметила Скотт.

В Узбекистан помимо 20 женщин - лидеров различных крупных компаний Кремниевой долины приехали и студенты-стипендиаты из многих стран мира. Данная программа трансграничная, она нацелена на долгосрочное сотрудничество.

Сессии пройдут в Ташкенте, Самарканде и Нукусе 25-30 марта текущего года.