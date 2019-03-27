16:32 27 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
В Узбекистане ввели в эксплуатацию Туябугузскую ГЭС

В Узбекистане запустили Туябугузскую ГЭС

© Х. Пайдоев / Народное слово
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
6620

Строительство объекта обошлось примерно в 15,8 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Уратчирчикском районе Ташкентской области начала работу Туябугузская гидроэлектростанция, сообщает "Народное слово".

Проект разработали специалисты АО "Гидропроект", строительство объекта велось с июля 2017 года. Мощность станции — 12 мегаватт, высота водохранилища — 30 метров, объем — 250 миллионов кубометров.

В Узбекистане ввели в эксплуатацию Туябугузскую ГЭС
© Х. Пайдоев / Народное слово
В Узбекистане ввели в эксплуатацию Туябугузскую ГЭС

Возведение Туябугузской ГЭС стоило 15,8 миллиона долларов: восемь миллионов вложили иностранные инвесторы, 7,7 миллиона — "Узбекгидроэнерго".

ГЭС
© Sputnik / Игорь Агеенко
Через пять лет в Узбекистане заработают четыре крупных ГЭС
По оценкам специалистов, ГЭС окупится за четыре года, так как агрегаты будут вырабатывать электричество 11 месяцев в году без остановки. Мощность объекта позволит удовлетворить потребности 1,6 тысячи домохозяйств.

Россия поможет Узбекистану строить и реконструировать ГЭС >>>

В рамках специальной программы в республике запланировано строительство 42 новых и модернизация 32 действующих гидроэлектростанций. Уже ведется строительство малой ГЭС на водохранилище Туябугуз, на Большом ферганском канале — каскада малых ГЭС, на реке Ахангаран — малой ГЭС "Камчик", на реке Туполанг — каскадов малых ГЭС "Зарчоб-1" и "Зарчоб-2".

Теги:
гидроэнергетика, гидроэлектростанция, Узбекистан, ГЭС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Бруклин и Ромео Бекхэм
Будущее Голливуда: самые обсуждаемые дети знаменитостей
Я в домике: хаски обиделся из-за поломки любимой игрушки
Я в домике: хаски обиделся из-за поломки любимой игрушки – видео
Выборы на Украине
Лидеры и аутсайдеры: рейтинг кандидатов в президенты Украины

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054