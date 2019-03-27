В Узбекистане запустили Туябугузскую ГЭС

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Уратчирчикском районе Ташкентской области начала работу Туябугузская гидроэлектростанция, сообщает "Народное слово".

Проект разработали специалисты АО "Гидропроект", строительство объекта велось с июля 2017 года. Мощность станции — 12 мегаватт, высота водохранилища — 30 метров, объем — 250 миллионов кубометров.

© Х. Пайдоев / Народное слово В Узбекистане ввели в эксплуатацию Туябугузскую ГЭС

Возведение Туябугузской ГЭС стоило 15,8 миллиона долларов: восемь миллионов вложили иностранные инвесторы, 7,7 миллиона — "Узбекгидроэнерго".

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По оценкам специалистов, ГЭС окупится за четыре года, так как агрегаты будут вырабатывать электричество 11 месяцев в году без остановки. Мощность объекта позволит удовлетворить потребности 1,6 тысячи домохозяйств.

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В рамках специальной программы в республике запланировано строительство 42 новых и модернизация 32 действующих гидроэлектростанций. Уже ведется строительство малой ГЭС на водохранилище Туябугуз, на Большом ферганском канале — каскада малых ГЭС, на реке Ахангаран — малой ГЭС "Камчик", на реке Туполанг — каскадов малых ГЭС "Зарчоб-1" и "Зарчоб-2".