"Узбекэнерго" разделили на три структуры

Всего заявлено три структуры: "Тепловые электрические станции", "Национальные электрические сети Узбекистана" и "Региональные электрические сети".

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. Компания "Узбекэнерго" будет разделена на три отдельные структуры, занимающиеся производством, транспортировкой, распределением и сбытом электрической энергии, сообщается в постановлении правительства.

Первой структурой станет акционерное общество "Тепловые электрические станции", которое будет осуществлять управление тепловыми электростанциями и электроцентралями, вырабатывающими электрическую и тепловую энергию.

Вторая структура - на базе упраздняемых предприятий "Узэлектросеть" и "Энергосотиш" будет создано акционерное общество "Национальные электрические сети Узбекистана".

Согласно документу, оно займется эксплуатацией и развитием магистральных электрических сетей, транспортировкой электроэнергии по магистральным электрическим сетям республики и межгосударственным транзитом, экспортом и импортом электрической энергии.

Третья структура - акционерное общество "Региональные электрические сети", осуществляющее управление предприятиями территориальных электрических сетей, распределяющих и реализующих электрическую энергию конечным потребителям.

Также при Министерстве энергетики будет создан Проектный офис в качестве рабочего органа Комиссии по реформированию электроэнергетической отрасли. Его возглавит заместитель министра энергетики, курирующий электроэнергетическую отрасль.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.