Как Бюро принудительного исполнения Узбекистана работает с должниками

Бюро принудительного исполнения было создано более полутора лет назад. Руководитель пресс-службы БПИ при Генпрокуратуре Фаррух Тошпулатов рассказал Sputnik Узбекистан, что сделано за этот период, насколько успешно взыскиваются задолженности и стало ли население ответственнее относиться к платежам.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана создано указом президента от 29 мая 2017 года "О мерах по дальнейшему укреплению платежной дисциплины в сфере поставки и потребления электрической энергии и природного газа, а также коренному совершенствованию системы исполнительного производства". Бюро работает с 1 июня.

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Его сотрудники занимаются обеспечением безусловного исполнения судебных актов и актов иных органов, ведением достоверного учета исполнительных документов, взысканных средств, а также предупреждают факты волокиты и злоупотреблений в исполнительном производстве, выявляют, пресекают и предупреждают факты хищений, незаконных подключений к электрическим, газотранспортным, газораспределительным, водопроводным и канализационным сетям, водоводам.

Кроме того, бюро обеспечивает полноту и своевременность оплаты коммунальных услуг.

Было отмечено, что накопленный в системе прокуратуры опыт и дисциплина исполнения были эффективно использованы для укрепления платежной дисциплины в области энергоресурсов и водоснабжения.

Пресс-служба республиканского бюро принудительного исполнения Сотрудники бюро принудительного исполнения Узбекистана

Ответственный подход к поставленным задачам, возложенным на бюро, и бесспорное выполнение решений судебных и других органов по энергоресурсам привели к значительным результатам в деле взыскания задолженности.

Постановлением Мирзиёева на БПИ возложены дополнительные задачи: проверка фактов незаконного подключения к электрическим, газотранспортным, газораспределительным сетям, умышленной порчи приборов учета, а также вмешательства в приборы учета извне с целью изменения их показателей.

Бывшему Судебному департаменту при Минюсте удалось взыскать 19,4 триллиона сумов (сентябрь 2015 г. – июнь 2017 г.), а за 21 месяц работы бюро (июнь 2017 г. – февраль 2019 г.) было взыскано 28,4 триллиона сумов. То есть за время работы объем взысканий вырос на 46%.

С момента создания органов Бюро по настоящее время за потребление энергоресурсов было взыскано 45,4 триллиона сумов (газ — 21,4 триллиона, электроэнергия — 22,7 триллиона, вода — 1,3 триллиона).

Этот показатель больше на 21,3 триллиона сумов или 143% по сравнению с предыдущим (18,7 триллиона сумов), выявленным до создания бюро.

Кстати, если за период с января по июнь 2017 года 13 669 инспекторов "Узбекэнерго", "Узтрансгаза" и предприятий водоснабжения взыскали 5,9 триллиона сумов, то за такой же период 2018 года 5439 государственных инспекторов бюро взыскали 14,3 триллиона сумов (больше на 8,3 триллиона).

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В настоящее время один государственный инспектор бюро выполняет работу в среднем шести инспекторов "Узбекэнерго", "Узтрансгаза" и компаний водоснабжения.

Таким образом, динамика сбора долгов растет из года в год, а объем работ также увеличивается.

В ходе реализации мер по пресечению преступлений было выявлено более 1 триллиона 113 миллиардов сумов, задействованных в незаконном использовании энергоресурсов, возбуждено более 798 уголовных дел.

Пресс-служба республиканского бюро принудительного исполнения Сотрудники бюро принудительного исполнения Узбекистана

По словам представителя БПИ, при осуществлении взыскания главная проблема связана с населением (потребителями).

Принимая это во внимание, был сформирован список махаллей (1924), в которых не соблюдается платежная дисциплина. Бюро уделяет особое внимание профилактической работе, привлекает представителей телевидения и руководителей секторов.

К сожалению, есть много потребителей, которые не могут погасить свои долги, хотя имеют возможность.

Платежная дисциплина во многом зависит от приверженности потребителей платежной культуре.

"Своевременные платежи за энергоресурсы важны, прежде всего для обеспечения социальной защиты населения и улучшения внутренней инфраструктуры, модернизации энергетического сектора и привлечения новых технологических проектов", — пояснил представитель БПИ.