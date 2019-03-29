Как Бюро принудительного исполнения Узбекистана работает с должниками

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана создано указом президента от 29 мая 2017 года "О мерах по дальнейшему укреплению платежной дисциплины в сфере поставки и потребления электрической энергии и природного газа, а также коренному совершенствованию системы исполнительного производства". Бюро работает с 1 июня.
Кроме того, бюро обеспечивает полноту и своевременность оплаты коммунальных услуг.
Было отмечено, что накопленный в системе прокуратуры опыт и дисциплина исполнения были эффективно использованы для укрепления платежной дисциплины в области энергоресурсов и водоснабжения.
Бывшему Судебному департаменту при Минюсте удалось взыскать 19,4 триллиона сумов (сентябрь 2015 г. – июнь 2017 г.), а за 21 месяц работы бюро (июнь 2017 г. – февраль 2019 г.) было взыскано 28,4 триллиона сумов. То есть за время работы объем взысканий вырос на 46%.
С момента создания органов Бюро по настоящее время за потребление энергоресурсов было взыскано 45,4 триллиона сумов (газ — 21,4 триллиона, электроэнергия — 22,7 триллиона, вода — 1,3 триллиона).
Этот показатель больше на 21,3 триллиона сумов или 143% по сравнению с предыдущим (18,7 триллиона сумов), выявленным до создания бюро.
Кстати, если за период с января по июнь 2017 года 13 669 инспекторов "Узбекэнерго", "Узтрансгаза" и предприятий водоснабжения взыскали 5,9 триллиона сумов, то за такой же период 2018 года 5439 государственных инспекторов бюро взыскали 14,3 триллиона сумов (больше на 8,3 триллиона).
Таким образом, динамика сбора долгов растет из года в год, а объем работ также увеличивается.
В ходе реализации мер по пресечению преступлений было выявлено более 1 триллиона 113 миллиардов сумов, задействованных в незаконном использовании энергоресурсов, возбуждено более 798 уголовных дел.
Принимая это во внимание, был сформирован список махаллей (1924), в которых не соблюдается платежная дисциплина. Бюро уделяет особое внимание профилактической работе, привлекает представителей телевидения и руководителей секторов.
Платежная дисциплина во многом зависит от приверженности потребителей платежной культуре.
"Своевременные платежи за энергоресурсы важны, прежде всего для обеспечения социальной защиты населения и улучшения внутренней инфраструктуры, модернизации энергетического сектора и привлечения новых технологических проектов", — пояснил представитель БПИ.