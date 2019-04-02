Узбекистан усилит международное сотрудничество в борьбе с ВИЧ

Будет создан Совет по обеспечению взаимодействия с международными и зарубежными организациями в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза и малярии.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана намерено усилить международное сотрудничество в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза и малярии, сообщает РИА Новости.

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Соответствующий проект постановления правительства обнародован во вторник на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения до 17 апреля. Разработчиком документа является Минздрав Узбекистана.

"Создать при республиканской чрезвычайной противоэпидемической комиссии межведомственный экспертный Совет по обеспечению взаимодействия с международными и зарубежными организациями в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза и малярии и привлечения донорских средств на осуществление мероприятий", - говорится в тексте документа.

В соответствии с проектом, состав, задачи и график работы совета будут утверждаться решением республиканской чрезвычайной противоэпидемической комиссии, которую возглавит премьер Узбекистана Абдулла Арипов.

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Напомним, вопросы борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом были затронуты на XXVIII заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. Общая стоимость программы на период с 2012 по 2018 год составила около 32 миллионов долларов США.