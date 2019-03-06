Узбекистан ожидает появления совместных с РФ медицинских факультетов

За последние годы государства активно ведут обмен опытом среди специалистов медицины. В 2019/2020 учебном году в Ташкенте ожидают открытия филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Ряд российских медицинских вузов в 2019 году могут открыть совместные факультеты в Узбекистане.

Об этом шла речь на встрече министра здравоохранения республики Алишера Шадманова с российской коллегой Вероникой Скворцовой, прибывшей в республику с визитом.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, Скворцова выразила готовность к обмену опытом и оказанию содействия в осуществлении совместных проектов по совершенствованию здравоохранения и медицинского образования.

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За последние годы стажировку в России прошли более 600 специалистов из Узбекистана. В свою очередь, 300 российских медиков провели в республике серию мастер-классов, показательных лекций и операций. Активное сотрудничество ведется между специализированными медицинскими центрами и вузами. В частности, в 2019/2020 учебном году в Ташкенте ожидают открытия филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Также осуществляется работа по организации совместных международных факультетов, образовательных программ по бакалавриатуре, магистратуре, клинической ординатуре.

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В новом учебном году планируется создать совместный международный факультет между Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и Ташкентским педиатрическим медицинским институтом (ТашПМИ) по направлениям образования "Педиатрическое дело" и "Лечебное дело". Филиал ТашПМИ в Нукусе создаст с петербургским медвузом международный факультет по шести направлениям клинической ординатуры, сообщили в ведомстве.

Ташкентский государственный стоматологический институт планирует в сентябре открыть два совместных факультета - с Российским университетом Дружбы народов по направлению "дерматовенерология" и Оренбургским государственным медицинским университетом по направлению "лечебное дело" и "клиническая психология", добавили в Минздраве.