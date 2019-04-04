В Ташкенте не стали судить женщину, задержанную за попрошайничество

Решение было принято в соответствии с принципами милосердия и гуманности, а также ввиду возраста задержанной.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Следственный отдел при Юнусабадском УКД ОВД Ташкента принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 59-летней Мухтабар Ю., задержанной 1 апреля за попрошайничество, сообщает ГУВД Ташкента.

По словам его представителей, решение было принято в соответствии с принципами милосердия и гуманности, а также ввиду возраста задержанной.

"Попрошайничество она сделала своим хобби, с ней и ее родными проведена серьезная профилактическая беседа. Она имеет мужа и четверых совершеннолетних детей, все ее родные трудоустроены, способны и не отказываются ее обеспечивать", - подчеркнули в ГУВД.

Напомним, 28 января суд по административным делам Юнусабадского района признал Мухтабар Ю. виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 188−3 ("Попрошайничество") Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 0,5 МРЗП.

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Первого апреля женщина вновь была замечена возле мечети, расположенной по улице Бодомзор, где занималась попрошайничеством. Занятие попрошайничеством после применения штрафа, согласно статье 127−1 Уголовного кодекса, наказывается обязательными общественными работами до 240 часов или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы до 1 года или лишением свободы до 1 года.