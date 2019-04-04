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В Узбекистане предложили открыть новый телеканал для обучения

CC0 / pixabay.com
В Узбекистане
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Автор предложил для начала открыть телеканал в режиме онлайн.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. На портале "Мое мнение" снова появилось интересное предложение. На этот раз один из жителей предложил открыть новый телеканал для изучения иностранных языков.

"Считаю, что необходимо создать телеканал для изучения иностранных языков. Для начала можно открыть телеканал в режиме онлайн и спустя некоторое время сделать полноценным телеканалом", - написал автор.

Данное предложение было направлено в ответственные ведомства.

В Ташкенте предложили построить самый большой в мире фонтан >>

Напомним, вчера один из пользователей предложил построить в Узбекистане самый большой фонтан в мире, чтобы тот попал в Книгу рекордов Гиннесса. По словам автора, для увеличения потока туристов нужно построить огромный музыкальный фонтан, длина которого составит 10-20 километров.

Теги:
телевизор, телеканал, Узбекистан, Узбекистан



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