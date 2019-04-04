Норвегия стала первым зарубежным донором фонда по Аралу в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Норвегия стала первым зарубежным донором многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане, ее взнос составил 1,1 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

"Правительство Норвегии и офис фонда в Нью-Йорке подписали соглашение о взносе в размере 9,5 миллиона норвежских крон (около 1,1 миллиона долларов)", - сказал представитель ООН.

По словам представителя ООН, Норвегия стала первым внешним донором, внесшим средства в фонд.

По данным Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, фонд планирует в течение пяти лет привлечь 123,2 миллиона долларов для увеличения числа рабочих мест, улучшения социальных и природных условий в зоне бедствия, где проживают более 2 миллионов человек.

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Правительство Узбекистана перевело в фонд первый транш в размере 6,5 миллиона долларов. Договоренности о выделении средств также достигнуты с правительствами Японии, Южной Кореи, Германии и Швейцарии.

Напомним, в ноябре 2018 года в Нью-Йорке состоялась церемония запуска многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья, созданного под эгидой ООН. Инициатором создания фонда выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.