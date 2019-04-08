"Узбекистон темир йуллари" закупит у Talgo новые скоростные поезда

Известно, что испанские поезда будут поставлены в период с 2019 по 2021 годы.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" подписала контракт с испанской Patentes Talgo S.L.U. на покупку двух высокоскоростных пассажирских электропоездов Talgo-250 и четырех вагонов эконом-класса, сообщается в постановлении правительства.

Известно, что испанские поезда будут поставлены в период с 2019 по 2021 годы.

Правительством Испании было одобрено предоставление кредита Фонда корпоративной интернационализации испанских компаний в рамках проекта "Приобретение двух высокоскоростных пассажирских электропоездов Talgo-250 и четырех вагонов эконом класса (Испания)" на общую сумму 57,5 миллионов евро сроком на 30 лет, в том числе льготный период - 10 лет, с процентной ставкой 0,05 процента годовых.

Вклад Узбекистана в реализацию проекта составляет в эквиваленте 15,3 миллиона евро, в том числе 14,37 миллиона евро в виде предоставления налоговых и таможенных льгот, а также за счет собственных средств АО "Узбекистон темир йуллари" в эквиваленте 934,4 тысяч евро.