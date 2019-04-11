Сначала узбекский олигарх выставил на продажу свой "пряничный домик" в Ташкенте, а теперь - раритетные автомобили.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Сразу три раритетных автомобиля узбекского олигарха Дмитрия Лимы были выставлены на продажу на сайте E-IJRO AUKSION, сообщает УзА.

Автомобиль М-103 был выставлен за 648 483 546 сумов, BMW 511 - за 527 593 963 сума, а TRIUMPH - за 600 217 528 сумов.

© УЗА Раритетные авто узбекского олигарха выставлены на продажу

Аукцион пройдет 19 апреля 2019 года.

Известно, что все автомобили были куплены для коллекции.

Напомним, в начале апреля также стало известно о том, что Дмитрий Лима выставил на продажу свой особняк в Ташкенте за четыре миллиона долларов. Аукцион планируется провести 29 апреля.

Желтый особняк Лимы журналисты давно прозвали "пряничным домиком" за сходство с домиком из сказки братьев Гримм про Гензель и Гретель.

"Пряничный домик" олигарха выставлен на продажу в Ташкенте >>

На территории дома, по словам СМИ, находятся разнообразные скульптуры из корейских сказок, фонтаны, мостики через искусственные пруды и витые лестницы с коваными перилами.

Дмитрий Лима в 2000-е годы владел крупнейшей сетью оптово-розничных рынков "Карвон".