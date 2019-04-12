Узбекистан будет отклонять импортные лекарства при госзакупках

Теперь при осуществлении государственных закупок лекарств заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке импортных лекарственных препаратов.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. В Узбекистане внедряется экспериментальный порядок, в котором при госзакупках лекарств приоритет будет отдаваться местным производителям, сообщает "УзА".

С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года, в порядке эксперимента, при осуществлении государственных закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения государственный заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке импортных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, при наличии двух и более участников – отечественных производителей аналогичной продукции (по международному непатентованному наименованию).

"Необходимо обеспечить организацию выставок и ярмарок по продвижению узбекской фармацевтической продукции, проведение семинаров, подготовку презентационных материалов, выставочных стендов, участие специалистов Агентства и его подведомственных организаций в данных мероприятиях, в том числе проводимых за рубежом", - говорится в сообщении президента.

Также при таможенном оформлении импортных лекарственных средств (за исключением лекарственных субстанций) и изделий медицинского назначения в таможенный режим "выпуск для свободного обращения (импорт)" сбор за оформление будет взиматься в размере 1,2 процента от стоимости.

Контроль за исполнением указа возложен на заместителей премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А., Ганиева Э.М. и заместителя советника президента Республики Узбекистан Саидову Г.К.