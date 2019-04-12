Летом Ташкент и Тбилиси свяжет долгожданный авиарейс

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Уже 16 июля авиакомпания "Узбекские авиалинии" осуществит первый рейс пор маршруту Ташкент - Тбилиси, сообщают "Новости Узбекистана".

Uzbekistan Airways с 16 июля приступает к выполнению полетов Ташкент - Тбилиси в Тбилисский международный аэропорт: в летний сезон рейсы будут осуществляться с частотой два раза в неделю: во вторник и в воскресенье.

Регулярные рейсы будет выполнять лайнер Airbus A320.

"Узбекские авиалинии" планируют открыть рейс "Ташкент - Тбилиси" >>

Еще в начале февраля в Ташкенте состоялся 11-й раунд политконсультаций между МИД Узбекистана и Грузии.

Напомним, прямое авиасообщение между двумя странами отсутствует после развала СССР. В этой связи узбекская сторона поставила перед грузинской делегацией вопрос о возможном предоставлении узбекской авиакомпании "пятой степени свободы воздуха".

Пятая степень свободы дает авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя государствами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.