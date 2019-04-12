За что будет отвечать Саида Мирзиёева на новой должности

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Саида Мирзиёева, назначенная на должность заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций страны, будет координировать деятельность пиар-центра, который отвечает за продвижение имиджа Узбекистана за рубежом.

Пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева стала замдиректора Агентства информации и массовых коммуникаций

Кроме того, под ее контролем будет находиться работа агентства с пресс-службами государственных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан было образовано в феврале этого года на базе Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ). Его возглавил Комил Алламжонов, ранее работавший пресс-секретарем президента.

В январе Министерство дошкольного образования республики сообщило, что младшая дочь главы государства Шахноза с ноября 2017 года стала работать заместителем начальника управления министерства по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений.

Несколько дней назад Шахноза Мирзиёева открыла детский центр в Нукусе.