За что будет отвечать Саида Мирзиёева на новой должности

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Саида Мирзиёева, назначенная на должность заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций страны, будет координировать деятельность пиар-центра, который отвечает за продвижение имиджа Узбекистана за рубежом.
Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан было образовано в феврале этого года на базе Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ). Его возглавил Комил Алламжонов, ранее работавший пресс-секретарем президента.
В январе Министерство дошкольного образования республики сообщило, что младшая дочь главы государства Шахноза с ноября 2017 года стала работать заместителем начальника управления министерства по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений.
Несколько дней назад Шахноза Мирзиёева открыла детский центр в Нукусе.