21:50 15 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
Открытие реабилитационного центра в Сергелийском районе Ташкента

В Сергели открылся центр для пострадавших от насилия женщин

© Пресс-служба хокимията г. Ташкента
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
7320

Женщины смогут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь от квалифицированных специалистов, а также обрести профессию, благодаря которой станут самостоятельными и независимыми.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Ташкенте открылся еще один межрайонный Центр реабилитации пострадавших от насилия лиц, на этот раз — в Сергели. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Таким образом, на сегодняшний день межрайонные шелтеры работают в Бектемирском, Алмазарском, Мирзо-Улугбекском и Сергелийском районах.

Открытие реабилитационного центра в Сергелийском районе Ташкента
© Пресс-служба хокимията г. Ташкента
Открытие реабилитационного центра в Сергелийском районе Ташкента

Женщины смогут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь от квалифицированных специалистов. Кроме того, им дадут возможность обрести профессию.

Танзила Нарбаева
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Нарбаева о бытовом насилии в Узбекистане: время молчать прошло
Такие межрайонные центры также планируется открыть в Яккасарайском, Шайхантахурском и Алмазарском, Учтепинском и Чиланзарском районах столицы.

Для обеспечения безопасности женщин адреса шелтеров не разглашаются. В целях оказания помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в пределах республики запущена горячая линия по номеру 1146.

Ранее сообщалось, что президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предусматривающее разработку законов, направленных на обеспечение гендерного равенства и защиту женщин от насилия.

Теги:
женщина, помощь, насилие, Комитет женщин Узбекистана, Сергелийский район, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые необычные гости фестиваля Coachella
Самые необычные гости фестиваля Coachella
Что Касым-Жомарт Токаев пообещал Мирзиёеву во время визита в Ташкент – видео
Что Касым-Жомарт Токаев пообещал Мирзиёеву во время визита в Ташкент – видео
Узнайте, кто вы в Игре престолов
Узнайте, кто вы из "Игры престолов"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054