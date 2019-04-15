В Сергели открылся центр для пострадавших от насилия женщин

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Ташкенте открылся еще один межрайонный Центр реабилитации пострадавших от насилия лиц, на этот раз — в Сергели. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.
Таким образом, на сегодняшний день межрайонные шелтеры работают в Бектемирском, Алмазарском, Мирзо-Улугбекском и Сергелийском районах.
Женщины смогут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь от квалифицированных специалистов. Кроме того, им дадут возможность обрести профессию.
Для обеспечения безопасности женщин адреса шелтеров не разглашаются. В целях оказания помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в пределах республики запущена горячая линия по номеру 1146.
Ранее сообщалось, что президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предусматривающее разработку законов, направленных на обеспечение гендерного равенства и защиту женщин от насилия.