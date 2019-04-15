В Сергели открылся центр для пострадавших от насилия женщин

Женщины смогут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь от квалифицированных специалистов, а также обрести профессию, благодаря которой станут самостоятельными и независимыми.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Ташкенте открылся еще один межрайонный Центр реабилитации пострадавших от насилия лиц, на этот раз — в Сергели. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Таким образом, на сегодняшний день межрайонные шелтеры работают в Бектемирском, Алмазарском, Мирзо-Улугбекском и Сергелийском районах.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкента Открытие реабилитационного центра в Сергелийском районе Ташкента

Женщины смогут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь от квалифицированных специалистов. Кроме того, им дадут возможность обрести профессию.

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Такие межрайонные центры также планируется открыть в Яккасарайском, Шайхантахурском и Алмазарском, Учтепинском и Чиланзарском районах столицы.

Для обеспечения безопасности женщин адреса шелтеров не разглашаются. В целях оказания помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в пределах республики запущена горячая линия по номеру 1146.

Ранее сообщалось, что президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предусматривающее разработку законов, направленных на обеспечение гендерного равенства и защиту женщин от насилия.