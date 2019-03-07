Шавкат Мирзиёев поручил разработать закон о защите женщин от насилия

Проект закона предусматривает меры, направленные на предупреждение притеснений и насилия, а также ответственность за совершение таких поступков.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предусматривающее разработку законов, направленных на обеспечение гендерного равенства и защиту женщин от насилия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации главы государства.

По его словам, глава государства в четверг подписал постановление о мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав и поддержке предпринимательской деятельности женщин.

Мирзиёев поручил Комитету женщин Узбекистана совместно с министерством юстиции и Национальным центром по правам человека в двухмесячный срок подготовить и внести в правительство проекты двух законов.

В частности, проект закона предусматривает меры, направленные на предупреждение притеснений и насилия, а также ответственность за совершение таких поступков. В законе должны быть также установлены процессуальные гарантии досудебного и судебного процессов, направленные на защиту лиц, подвергшихся притеснениям и насилию, отметили в администрации.

Проект закона о защите гендерного равенства женщин должен закрепить нормы по обеспечению гендерного равенства при участии в госуправлении, принятии на работу или найме, получении кредита и занятии предпринимательством, а также ответственность за нарушение данных норм.

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По данным Комитета женщин Узбекистана, сегодня доля женщин в правительстве страны составляет 11%, в парламенте — 16%. В сентябре 2018 года комитет создал телефонную "горячую линию" для помощи женщинам, ставшим жертвами насилия, а также заявил о создании центров социальной адаптации (шелтеры) во всех районах и городах страны.