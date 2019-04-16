"Росатом" откроет в Узбекистане информационный центр

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Узбекистане в мае откроется информационный центр, деятельность которого будет посвящена атомной энергетике. Об этом сообщил глава "Русатом - Международная сеть" Александр Мертен в рамках международного форума "Атомэкспо-2019" .
"Эти центры сочетают в себе и музей с экспозицией, и современный лекторий", — отметил Мертен.
Он добавил, что в информационных центрах проводятся учебные программы, туда приезжают лекторы из России и других стран. Инфоцентры посещают не только школьники и студенты, но и люди разных возрастов, которым интересна тема атомной энергетики.
Также компания активно занимается разнообразными гуманитарными проектами.
"Мы много работаем с молодежью, потому что это те люди, которым реализовывать задачи по сохранению и улучшению нашей планеты. Мы проводим международные атомные каникулы для детей из стран, где мы реализуем проекты. За неполных три года в международных атомных каникулах участвовали более 1,1 тысячи детей, причем половина из них — дети из зарубежных стран. Работаем много со студентами: в наших опорных вузах обучаются студенты из 50 стран. После всех этих мероприятий люди иначе воспринимают и атомную энергетику, и сам "Росатом", — заключил Мертен.
Руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин отметил, что строительство АЭС для Узбекистана — важный и экономический, и имиджевый проект. По его мнению, развитие атомной энергетики станет ключевым вопросом в развитие российско-узбекистанских отношений.