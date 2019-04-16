"Росатом" откроет в Узбекистане информационный центр

В инфоцентрах проводятся учебные программы, туда приезжают лекторы из России и других стран. Мероприятия посещают люди разных возрастов, которым интересна тема атомной энергетики.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Узбекистане в мае откроется информационный центр, деятельность которого будет посвящена атомной энергетике. Об этом сообщил глава "Русатом - Международная сеть" Александр Мертен в рамках международного форума "Атомэкспо-2019" .

Sputnik / Табылды Кадырбеков. Преподаватели из Узбекистана пройдут обучение на курсах "Росатома"

На сегодняшний день "Росатом" уже управляет 11 региональными центрами в разных точках мира для реализации не только атомных, но и гуманитарных проектов, чтобы рассказывать населению об атомной отрасли и возможностях, которые она дает, пишет РИА Новости . Кроме того, компания создает информационные центры, очередной такой появится в Узбекистане, где по российскому проекту будет построена новая атомная электростанция.

"Эти центры сочетают в себе и музей с экспозицией, и современный лекторий", — отметил Мертен.

Он добавил, что в информационных центрах проводятся учебные программы, туда приезжают лекторы из России и других стран. Инфоцентры посещают не только школьники и студенты, но и люди разных возрастов, которым интересна тема атомной энергетики.

Также компания активно занимается разнообразными гуманитарными проектами.

"Мы много работаем с молодежью, потому что это те люди, которым реализовывать задачи по сохранению и улучшению нашей планеты. Мы проводим международные атомные каникулы для детей из стран, где мы реализуем проекты. За неполных три года в международных атомных каникулах участвовали более 1,1 тысячи детей, причем половина из них — дети из зарубежных стран. Работаем много со студентами: в наших опорных вузах обучаются студенты из 50 стран. После всех этих мероприятий люди иначе воспринимают и атомную энергетику, и сам "Росатом", — заключил Мертен.

Правительства Узбекистана и России в октябре 2018 года заключили соглашение, предусматривающее сотрудничество стран в области проектирования, строительства и эксплуатации на территории Узбекистана атомной электростанции в составе двух энергоблоков на основе водо-водяного энергетического реактора установленной мощностью каждого энергоблока до 1,2 ГВт.

Руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин отметил, что строительство АЭС для Узбекистана — важный и экономический, и имиджевый проект. По его мнению, развитие атомной энергетики станет ключевым вопросом в развитие российско-узбекистанских отношений.