Притчин: АЭС решит множество проблем энергетики Узбекистана

Строительство АЭС для Узбекистана – важный и экономический, и имиджевый проект, рассказал Sputnik Узбекистан руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

"Подобный проект строительства крупного энергетического проекта превратит Узбекистан в единственную страну ЦА с АЭС и создаст возможности для развития экономики и экспорта электроэнергии в соседние страны", — подчеркнул Притчин.

Как отметил эксперт, развитие атомной энергетики станет ключевым вопросом в развитие российско-узбекистанских отношений, причем не только в экономической, но и образовательной плоскостях.

"Предполагается развитие кластера образования подготовки специалистов для работы в Узбекистане для работы на АЭС. Это подтолкнет и развитие науки в Узбекистане", — заключил эксперт.

Строительство атомной электростанции в Узбекистане было запущено в прошлом году. Как ожидается, после начала работы до четверти всей необходимой стране энергии будет производиться на этой АЭС.