Притчин: АЭС решит множество проблем энергетики Узбекистана

Как отметил эксперт, развитие атомной энергетики станет ключевым вопросом в развитие российско-узбекистанских отношений, причем не только в экономической, но и образовательной плоскостях.
"Предполагается развитие кластера образования подготовки специалистов для работы в Узбекистане для работы на АЭС. Это подтолкнет и развитие науки в Узбекистане", — заключил эксперт.
Строительство атомной электростанции в Узбекистане было запущено в прошлом году. Как ожидается, после начала работы до четверти всей необходимой стране энергии будет производиться на этой АЭС.