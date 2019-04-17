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Военные учения

В Узбекистане начались учения на границе с Афганистаном

© Министерство обороны Узбекистана.
В Узбекистане
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В рамках занятий определены действия подразделений для проведения всех видов разведки на пограничной территории.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Узбекистане начались учебно-тактические учения на границе с Афганистаном, в них принимают участие подразделения пограничных войск СГБ, Минобороны и МВД республики. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Сурхандарьинской области 17 апреля начались специальные учебно-тактические учения по реализации планов по защите границ страны и изучения их нынешнего состояния", — сказал представитель погранвойск. 

По данным ведомства, войска и органы управления приведены в боевую готовность, определены действия подразделений для проведения всех видов разведки на пограничной территории, выполнения боевых поручений.

Сотрудники Росгвардии во время учений
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что на совместных командно-штабных учениях подразделений Министерства обороны, МВД и спецслужб Узбекистана в Ферганской долине было проведено около 60 мероприятий.

Теги:
МВД Узбекистана, Военнослужащие, военные учения, учения, Таджикистан, Узбекистан



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