В Узбекистане начались учения на границе с Афганистаном

В рамках занятий определены действия подразделений для проведения всех видов разведки на пограничной территории.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Узбекистане начались учебно-тактические учения на границе с Афганистаном, в них принимают участие подразделения пограничных войск СГБ, Минобороны и МВД республики. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Сурхандарьинской области 17 апреля начались специальные учебно-тактические учения по реализации планов по защите границ страны и изучения их нынешнего состояния", — сказал представитель погранвойск.

По данным ведомства, войска и органы управления приведены в боевую готовность, определены действия подразделений для проведения всех видов разведки на пограничной территории, выполнения боевых поручений.

© Sputnik / Алексей Сухоруков Узбекские военные смогут обучаться в ведомственных вузах Росгвардии

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что на совместных командно-штабных учениях подразделений Министерства обороны, МВД и спецслужб Узбекистана в Ферганской долине было проведено около 60 мероприятий.