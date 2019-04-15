В Ферганской долине МВД и спецслужбы провели 60 мероприятий в ходе учений

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Около 60 мероприятий было проведено на совместных командно-штабных учениях подразделений Министерства обороны, МВД и спецслужб Узбекистана в Ферганской долине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны страны.

© Министерство обороны Узбекистана. Узбекистан, Турция и Пакистан проведут военные учения в Джизакской области

Ранее Минобороны сообщало, что 9-13 апреля в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях (территория Ферганской долины) пройдут совместные командно-штабные учения подразделений Минобороны, МВД, МЧС, пограничных войск и других подразделений Службы государственной безопасности, Национальной гвардии. Учениями руководил первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майора Павел Эргашев.

"В ходе выполнения учебно-боевых задач около 50 подразделений совершили марши на дальние дистанции. На территории в 200 квадратных километров проведена разведка с воздуха и земли. Совместно проведено около 60 условных практических действий", - уточнил представитель МО.

По данным министерства, в частности, на окружном полигоне "Фергана" были отработаны совместные действия по оперативному выявлению условного незаконного пересечения границы и устранению инцидента.