ГУВД Узбекистана объяснили правила прописки в новостройках

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Для узбекистанцев, покупающих квартиры в новостройках, разъяснили правила прописки, сообщает ГУВД.

Постановлением правительства был установлен порядок приобретения жилья в Ташкенте и Ташкентской области гражданами Узбекистана, иностранных государств и лицами без гражданства, постоянно проживающими в других областях. В указании Главного управления миграции и оформления гражданства МВД было определено, что на основании указанного выше постановления приватизация недвижимости физическими лицами, не имеющими постоянную прописку в Ташкенте и Ташкентской области, производится после нотариального оформления недвижимости и регистрации в государственном реестре.

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Прописка на данную жилплощадь осуществляется на основании пункта 1 закона "О перечне категории лиц – граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области".

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Лица, получившие прописку на основании этого пункта, могут прописать на приобретенную в столице жилплощадь следующих родственников: супруга, супругу и их детей, не имеющих свои семьи, а также совместных несовершеннолетних детей и (или) детей, рожденных от предыдущего брака, а также рожденных без зарегистрированного брака и усыновленных детей.

Указанный перечень лиц является исчерпывающим.