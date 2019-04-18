Алламжонов ответил на призыв ОБСЕ прекратить блокировку интернет-СМИ

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов ответил на заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, призвавшего правительство Узбекистана прекратить блокирование сайтов средств массовой информации.
Алламжонов заявил, что агентство принимает меры по укреплению правовых основ соблюдения свободы слова и информации, развитию сферы СМИ и гражданской журналистики, а также повышению статуса журналиста и уровня открытости госорганов.
"Агентство внимательно ознакомилось с заявлением представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и намерено тщательно изучить факты затрудненного доступа к отдельным новостным веб-ресурсам", — говорится в публикации на странице Комила Алламжонова в Facebook.
Отмечается также, что агентство открыто к диалогу по любым вопросам с офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и сотрудничеству по реализации совместных проектов в информационной сфере.