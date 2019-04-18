Алламжонов ответил на призыв ОБСЕ прекратить блокировку интернет-СМИ

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов ответил на заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, призвавшего правительство Узбекистана прекратить блокирование сайтов средств массовой информации.

"Я обращался к властям с просьбой провести серию реформ для обеспечения беспрепятственного доступа к онлайн-СМИ в стране, — отметил Дезир. — Я хотел бы вновь повторить, что любые блокирующие меры могут быть оправданы только в соответствии с международными стандартами, использоваться только в исключительных случаях и быть строго пропорциональными преследуемой законной цели".

Алламжонов заявил, что агентство принимает меры по укреплению правовых основ соблюдения свободы слова и информации, развитию сферы СМИ и гражданской журналистики, а также повышению статуса журналиста и уровня открытости госорганов.

"Агентство внимательно ознакомилось с заявлением представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и намерено тщательно изучить факты затрудненного доступа к отдельным новостным веб-ресурсам", — говорится в публикации на странице Комила Алламжонова в Facebook.

Отмечается также, что агентство открыто к диалогу по любым вопросам с офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и сотрудничеству по реализации совместных проектов в информационной сфере.