Предприниматель отсудил 7 миллиардов сумов у хокимията Ташкента

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан рассмотрела обращение касательно имущества, принадлежащего частной компании, изъятого для государственных нужд на основании решения хокимията города Ташкента, сообщает пресс-служба палаты.

В связи с изъятием вышеуказанного имущества, хокимият предоставил здание и сооружение находящиеся в Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском районах. Однако, в соответствии с оценочной экспертизой, стоимость изъятого имущества составила чуть больше 12,5 миллиардов сумов, в то время как стоимость предоставленных взамен зданий и сооружений составила чуть больше 5,2 миллиарда сумов.

В связи с этим, Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан было внесено исковое заявление в интересах частной организации о взыскании суммовой разницы в размере почти 7,2 миллиарда сумов с хокимията города Ташкента. Решением Ташкентского межрайонного экономического суда, требования Палаты удовлетворили полностью.

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С хокимията города Ташкента взыскали суммовую разницу изъятого имущества в пользу ООО SMILE HEALTHY CHILDREN.

В начале прошлой недели сообщалось, что столичный хокимият после вмешательства суда выплатит компенсацию за изъятие земли частной компании Universal Plast Montaj Engineering.