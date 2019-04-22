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Молоток судьи в зале суда

Предприниматель отсудил 7 миллиардов сумов у хокимията Ташкента

© Sputnik / Максим Богодвид
В Узбекистане
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Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан было внесено исковое заявление в интересах частной организации. С хокимията столицы взыскали суммовую разницу изъятого имущества.

ТАШКЕНТ, 22 апр - Sputnik. Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан рассмотрела обращение касательно имущества, принадлежащего частной компании, изъятого для государственных нужд на основании решения хокимията города Ташкента, сообщает пресс-служба палаты.

В связи с изъятием вышеуказанного имущества, хокимият предоставил здание и сооружение находящиеся в Чиланзарском и Мирзо-Улугбекском районах. Однако, в соответствии с оценочной экспертизой, стоимость изъятого имущества составила чуть больше 12,5 миллиардов сумов, в то время как стоимость предоставленных взамен зданий и сооружений составила чуть больше 5,2 миллиарда сумов.

В связи с этим, Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан было внесено исковое заявление в интересах частной организации о взыскании суммовой разницы в размере почти 7,2 миллиарда сумов с хокимията города Ташкента. Решением Ташкентского межрайонного экономического суда, требования Палаты удовлетворили полностью. 

Джахонгир Артыкходжаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мэр Ташкента дал ответ британскому изданию на скандальную статью
С хокимията города Ташкента взыскали суммовую разницу изъятого имущества в пользу ООО SMILE HEALTHY CHILDREN.

В начале прошлой недели сообщалось, что столичный хокимият после вмешательства суда выплатит компенсацию за изъятие земли частной компании Universal Plast Montaj Engineering.

Теги:
Ташкент, предприниматель, Хокимият Ташкента, суд



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