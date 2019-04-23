В Узбекистане станет проще подать документы в вузы

Сервис, который значительно упростит жизнь абитуриентам и их родителям, уже полностью готов. Он начнет работать после принятия нормативных документов.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Уже с мая этого года абитуриенты смогут подавать документы в вузы Узбекистана онлайн — через Единый портал интерактивных государственных услуг, сообщается на официальном Telegram-канале Агентства госуслуг. Нововведение предусмотрено проектом постановления правительства республики.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Работодатели будут по-новому платить за обучение студентов в вузах

Благодаря запуску сервиса абитуриентам и их родителям больше не придется стоять в очередях и тратить деньги на дорогу.

Заполнение формы не должно вызывать затруднений. Сначала нужно ввести паспортные и контактные данные, затем — сведения об оконченном учебном заведении (колледжа, лицея или школы). После этого следует выбрать форму (очная, заочная, вечерняя) и язык обучения, отметить график сдачи тестов. Там же нужно в порядке очередности отметить три желаемых вуза, иностранный язык, по которому абитуриент будет проходить тестирование, регион, где будут сдаваться экзамены, и оплатить госпошлину (планируется, что это можно будет сделать онлайн — с помощью платежных систем).

После этого заявление будет передано на обработку. Абитуриент получит соответствующее уведомление.

Ранее в Агентстве по интеллектуальной собственности рассказали, что специалисты Туринского политехнического университета в Ташкенте Аловиддин Исомитдинов и Нурлан Жолдыбаев разработали программу UNIVERSITIES.UZ — для приема документов в вузы через интернет.