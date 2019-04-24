В Ташкенте открылась выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Сегодня открылась вторая по счету международная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправил гостям выставки письмо с приветствием, где указал на то, что данная выставка - эффективная площадка для полезного обмена опытом.

Также выступили с приветственной речью глава Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов и первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыба.

Expo-Russia Uzbekistan 2019: грандиозная выставка пройдет в Ташкенте >>

"Мы приветствуем вас на второй выставке Expo Russia Uzbekistan 2019. Я хотел бы вспомнить государственный визит президента Шавката Мирзиёева в Россию в апреле 2017, когда два лидера наших стран приняли решение о межрегиональном сотрудничестве. За эти два года было проведено огромное количество встреч и выставок. Также хотел бы поприветствовать Тверскую, Новосибирскую, Московскую, Смоленскую, наших очень давних друзей с Краснодарского края и Челябинскую область, которая является лидером по контактам с Узбекистаном", - сказал Адхам Икрамов.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Адхам Икрамов

По его словам, выставка интересна тем, что в течение трех дней будут проходить круглые столы на самые животрепещущие темы, которые затронут и области образования, и медицины, фармацевтики, и нефтегазовые промышленности, образования, транспорта и много другого.

"Хотел бы пожелать всем участникам хорошего пребывания на узбекской земле, а также больших контактов, которые бы превратились в реальные экономические контракты", - добавил Икрамов.

"Позвольте мне от имени Российской Федерации поприветствовать всех собравшихся. Наша вторая выставка собрала рекордное количество участников - более 500 человек. Это новый толчок для развития торгово-экономических отношений, для развития партнерства между компаниями, а также для активной интеграции бизнеса. Желаю всем участникам плодотворной работы. В добрый путь!", - сказал Сергей Цыба.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Сергей Цыба

Напомним, 11 российских компаний проведут встречи по интересам с возможными партнерами из Узбекистана и стран Центральной Азии. Мероприятие привлечет не только бизнесменов. Как заявляют организаторы, интересное для себя найдет почти каждый желающий.

Поклонники высоких технологий смогут посетить стенд виртуальной реальности или увидеть макет ракеты одного из российских ракетно-космических предприятий, ознакомиться с косметической продукцией, компаниями-производителями продуктов питания.

Одними из результатов прошлой конференции в подобном формате, стали предварительные договоренности о строительстве первой в Узбекистане АЭС. А уже в октябре прошлого Президенты РФ и Узбекистана дали старт новому проекту. Строительство АЭС завершится до 2028 года.