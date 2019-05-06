В Узбекистане победителей республиканских олимпиад лишат привилегий

Победители и призеры республиканских олимпиад с нового учебного года будут сдавать экзамены при поступлении в вузы. Однако за ними оставили право на максимальный балл по профильным предметам.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Со следующего учебного года участники республиканского этапа основных олимпиад, занявшие первые, вторые и третьи места, будут получать сертификат, дающий право на максимальный балл на вступительных экзаменах в вузы по профильным предметам. Об этом говорится в постановлении президента, опубликованном на портале Lex.uz.

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В настоящее время юные таланты, занявшие 1-3 места в республиканских и 1-5 места в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, зачисляются в вузы без тестирования и дополнительного экзамена. При этом учитывается профильное соответствие между специальностями вуза и предметами олимпиад.

Что касается международных олимпиад, то постановлением утвержден перечень конкурсов, победители которых зачисляются в государственные вузы без тестирования и дополнительных экзаменов.

В список попали Международная олимпиаде по математике (International Mathematical Olympiad (IMO), Международная олимпиаде по химии (International Chemistry Olympiad (IChO)), Международная олимпиаде по биологии (International Biology Olympiad (IBO)) и Международная олимпиаде по информатике International Olympiad in Informatics (IOI).

Победителей международных олимпиад и их учителей планируется награждать единовременной денежной премией. За первое место (золотая медаль) — в 500, учителю — 450-кратном размере МРЗП. За второе место (серебряная медаль) — в 300, учителю — в 250-кратном размере МРЗП, за третье (бронзовая медаль) — в 200, учителю — в 150-кратном размере МРЗП.

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Учителя победителей республиканского этапа основных олимпиад также награждаются единовременной денежной премией. За первое место — в 50-кратном размере МРЗП, за второе место — в 35-кратном размере МРЗП, за третье место — в 30-кратном размере МРЗП.

Кроме того, в соответствии с документом, учителям и директорам образовательных учреждений, готовившим победителей международных олимпиад, выплачивается дополнительная надбавка соответственно по золотой, серебряной и бронзовой медалям в размере 200%, 175% и 150% за счет директорского фонда на очередной учебный год.

Победители международных олимпиад, работающие в должности учителя в образовательных учреждениях, будут получать ежемесячную надбавку к должностному окладу в размере 150%, а победители республиканского этапа основных олимпиад — в размере 100%.

Закончившие вузы победители олимпиад будут попадать в резерв перспективных специалистов, формируемый Фондом "Эл-юрт умиди" по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с соотечественниками при кабмине.

Постановление главы государства также предусматривает создание отдельного департамента, который будет отвечать за работу с одаренной молодежью. Он появится в структуре Министерства народного образования.

Сотрудники департамента займутся поиском талантов, их поддержкой и продвижением. В частности, они будут разрабатывать пособия для образовательных учреждений, организовывать предметные олимпиады и обеспечивать участие одаренных жителей республики в международных олимпиадах.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане для абитуриентов отменили медицинскую справку по форме 086-У, которую им нужно было предоставлять при подаче документов в вуз.