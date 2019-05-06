В Узбекистане впервые организована горячая линия по вопросам религии

У мусульман начался священный месяц Рамадан — время поста и молитвы.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Узбекистане по инициативе Управления мусульман республики впервые запущена горячая линия по вопросам религии. Она будет действовать до 3 июня.

© AFP 2018 / ARIF ALI "Ночью — тоже без еды". Как мусульмане выживают в Рамадан

Задать вопросы улемам относительно правил соблюдения поста в Рамадан можно круглосуточно (кроме времени совершения намаза), семь дней в неделю.

Телефонные номера кол-центра:

90 9026910;

90 9170580;

93 5752832 (только для женщин, с 08:00 до 18:00).

В священный месяц Рамадан, который начался с захода солнца в воскресенье, правоверным мусульманам в дневное время предписан отказ от пищи, питья, курения и интимной близости.

По словам председателя Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимура Дзыбы, в этот период верующие должны полностью посвятить себя поклонению Всевышнему и ему одному.