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Коран и четки

В Узбекистане впервые организована горячая линия по вопросам религии

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Узбекистане
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У мусульман начался священный месяц Рамадан — время поста и молитвы.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Узбекистане по инициативе Управления мусульман республики впервые запущена горячая линия по вопросам религии. Она будет действовать до 3 июня.

Рамадан
© AFP 2018 / ARIF ALI
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Задать вопросы улемам относительно правил соблюдения поста в Рамадан можно круглосуточно (кроме времени совершения намаза), семь дней в неделю. 

Телефонные номера кол-центра:

90 9026910;

90 9170580;

93 5752832 (только для женщин, с 08:00 до 18:00).

В священный месяц Рамадан, который начался с захода солнца в воскресенье, правоверным мусульманам в дневное время предписан отказ от пищи, питья, курения и интимной близости.

По словам председателя Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимура Дзыбы, в этот период верующие должны полностью посвятить себя поклонению Всевышнему и ему одному.

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Теги:
горячая линия, религия, Рамадан



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