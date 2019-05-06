Дзыба: религия должна отражаться в твоем благом нраве и поведении

Тимур Дзыба рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия, как стоит вести себя в священный месяц Рамадан и как стоит относиться к религиозным традициям.

По словам муфтия, этот месяц мы должны полностью посвятить себя поклонению всевышнему и ему одному.

"Если ты держишь пост, но от твоего языка идет зло, значит в этом нет смысла", - подметил эксперт.

Религия должна делать человека лучше во всех отношениях. И перед всевышним, и перед людьми. Соблюдая пост и уважая традиции, не стоит забывать об уважении к окружающим. Иначе нет смысла быть религиозным, если это не отражается в твоем благом нраве и поведении.