В Узбекистане стали производить больше автомобилей

А вот тракторы стали выпускаться меньше - их объем составил всего 164 штуки, что на 79,7% меньше по сравнению с прошлым годом.

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. За период январь-апрель Узбекистан выпустил более 79,61 тысяч легковых автомобилей - на 49,6% выше по сравнению с прошлым годом, гласят данные Госкомстата Узбекистана.

Производство грузовых автомобилей выросло в 2 раза, а производство автобусов - в 4,1 раза. Их было произведено около 593 штук.

Выпуск автомобильных двигателей в Узбекистане в январе-апреле 2019 года составил 63,76 тысяч, что является ростом по сравнению с 2018 годом на 56,4%.

А вот тракторы стали выпускаться меньше - их объем составил всего 164 штуки, что на 79,7% меньше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, GM Uzbekistan в скором времени может возобновить поставки и продажи автомобилей Ravon в РФ. Это говорит о том, что компания наконец определилась в своей ценовой политике и на данном этапе ничего не мешает ей вернуть бюджетные модели на российский рынок, считают некоторые эксперты. Но на этот счет существуют и другие мнения.

Возвращение Ravon в Россию: стоит ли оно того – мнение экспертов >>

Еще несколько лет назад продукция узбекского автопрома занимала прочные позиции на российском рынке – Daewoo Nexia или Captiva стали одними из эталонов бюджетных авто, Matiz активно использовались для коммерческих целей, например, в сфере доставки. Даже после ребрендинга Daewoo позиции Ravon тоже казались прочными – по итогам 2017 года компания поставила в РФ 15 тысяч автомобилей, а вот 2018-й оказался провальным — всего пять тысяч машин.

Поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились весной прошлого года. В 2019-м GM экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан. В марте первая партия машин отправилась в Казахстан, а в начале апреля — в Беларусь.